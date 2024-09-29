Оботурова Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОботурова Матрена Алексеевна

Оботурова Матрена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оботуров Андрей Осипович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Оботурова Мария (Марья) Андреевна

Отец ребёнка: Оботуров Андрей Осипович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Оботуров Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Оботуров Андрей Осипович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Оботуров Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Оботуров Андрей Осипович

Рождение ребёнка
15.07.1843 ст.

Дочь: Оботурова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Оботуров Андрей Осипович

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Оботурова Катерина Андреевна

Отец ребёнка: Оботуров Андрей Осипович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.