Оботурова Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Оботурова Мария (Марья) Андреевна
Отец ребёнка: Оботуров Андрей Осипович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Оботуров Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Оботуров Андрей Осипович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Оботуров Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Оботуров Андрей Осипович
Рождение ребёнка
15.07.1843 ст.
Дочь: Оботурова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Оботуров Андрей Осипович
Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Оботурова Катерина Андреевна
Отец ребёнка: Оботуров Андрей Осипович
Смерть
Неизвестно