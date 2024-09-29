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Оботуров Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

12.01.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Оботуров Андрей Осипович

Мать: Оботурова Матрена Алексеевна

Бракосочетание
16.01.1866 ст.

Жена: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
26.10.1866 ст.

Дочь: Оботурова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.05.1869 ст.

Дочь: Оботурова Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1871

Сын: Оботуров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
28.12.1873 ст.

Сын: Оботуров Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.02.1876 ст.

Сын: Оботуров Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
25.05.1878 ст.

Дочь: Оботурова Юлия (Юлья) Алексеевна

Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
07.09.1880 ст.

Сын: Оботуров Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.01.1882 ст.

Дочь: Оботурова Аполлинария Алексеевна

Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1886

Сын: Оботуров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна

Говорово, Вологодский район, Северный край
Смерть
12.01.1914 ст.
Говорово, Вологодский район, Северный край
От водянки

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