Оботуров Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти12.01.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Оботурова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна
Дочь: Оботурова Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна
Сын: Оботуров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна
Сын: Оботуров Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна
Сын: Оботуров Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна
Дочь: Оботурова Юлия (Юлья) Алексеевна
Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна
Сын: Оботуров Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна
Дочь: Оботурова Аполлинария Алексеевна
Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Оботурова (Фирсова) Варвара Дмитриевна