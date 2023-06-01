Чурилина Анна Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1852
Дочь: Чурилина (Чурилина) Александра Павловна
Отец ребёнка: Чурилин Павел Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1854
Отец ребёнка: Чурилин Павел Петрович
Рождение ребёнка
07.10.1856
Отец ребёнка: Чурилин Павел Петрович
Рождение ребёнка
10.02.1860
Дочь: Чурилина (Чурилина) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Чурилин Павел Петрович
Рождение ребёнка
17.11.1862
Дочь: Чурилина (Чурилина) Варвара Павловна
Отец ребёнка: Чурилин Павел Петрович
Рождение ребёнка
17.08.1865
Отец ребёнка: Чурилин Павел Петрович
Рождение ребёнка
16.10.1869
Дочь: Чурилина (Чурилина) Параскева Павловна
Отец ребёнка: Чурилин Павел Петрович
Смерть
Неизвестно