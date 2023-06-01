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Чурилина Анна Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Павел Петрович

Рождение ребёнка
23.02.1852

Дочь: Чурилина (Чурилина) Александра Павловна

Отец ребёнка: Чурилин Павел Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1854

Сын: Чурилин Ефим Павлович

Отец ребёнка: Чурилин Павел Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.10.1856

Сын: Чурилин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Чурилин Павел Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.02.1860

Дочь: Чурилина (Чурилина) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Чурилин Павел Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1862

Дочь: Чурилина (Чурилина) Варвара Павловна

Отец ребёнка: Чурилин Павел Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1865

Сын: Чурилин Василий Павлович

Отец ребёнка: Чурилин Павел Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.10.1869

Дочь: Чурилина (Чурилина) Параскева Павловна

Отец ребёнка: Чурилин Павел Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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