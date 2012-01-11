Кадышева Янгулова Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышева Янгулова Анастасия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

11.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Янгулов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кадышев Василий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.06.1953

Дочь: Колмакова Кадышева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Кадышев Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Кадышев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадышев Александр Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадышев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
11.01.2012
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