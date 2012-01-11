Кадышева Янгулова Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти11.01.2012
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Янгулов Егор
Рождение ребёнка
1952
Сын: Кадышев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
30.06.1953
Дочь: Колмакова Кадышева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Кадышев Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Кадышев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадышев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадышев Сергей Михайлович
Смерть
11.01.2012