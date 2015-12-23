Колмакова Кадышева Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1953
Дата смерти23.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1953
Рождение ребёнка
16.06.1982
Дочь: Король Колмакова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Колмаков Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колмаков Николай Константинович
Смерть
23.12.2015