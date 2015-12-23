Колмакова Кадышева Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмакова Кадышева Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1953

Дата смерти

23.12.2015

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1953

Отец: Кадышев Михаил Семенович

Мать: Кадышева Янгулова Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
16.06.1982

Дочь: Король Колмакова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Колмаков Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмаков Николай Константинович

Смерть
23.12.2015
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