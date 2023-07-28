Круч (Петрова) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Круч Иван Юрьевич
Отец ребёнка: Круч Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круч Эльвира Юрьевна
Отец ребёнка: Круч Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круч Эвелина Юрьевна
Отец ребёнка: Круч Юрий
Рождение ребёнка
01.12.1991
Дочь: Ювченко (Круч) Виолетта Юрьевна
Отец ребёнка: Круч Юрий