Круч (Петрова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круч (Петрова) Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1972

Отец: Петров Виктор Васильевич

Мать: Петрова (Китайкина) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круч Иван Юрьевич

Отец ребёнка: Круч Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круч Эльвира Юрьевна

Отец ребёнка: Круч Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круч Эвелина Юрьевна

Отец ребёнка: Круч Юрий

Рождение ребёнка
01.12.1991

Дочь: Ювченко (Круч) Виолетта Юрьевна

Отец ребёнка: Круч Юрий

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