Петрова (Китайкина) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1972
Дочь: Круч Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Петров Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1974
Сын: Петров Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Петров Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно