Петрова (Китайкина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Китайкина) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1972

Дочь: Круч Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Петров Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1974

Сын: Петров Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Петров Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Виктор Васильевич