Перминов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1932
Дата смерти18.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1961
Рождение ребёнка
12.06.1963
Рождение ребёнка
16.08.1970
Смерть
18.10.1978