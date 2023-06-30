Перминов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1932

Дата смерти

18.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перминова (Чарушина) Августа Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перминова (Чарушина) Августа Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перминова (Чарушина) Августа Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перминова (Чарушина) Августа Дмитриевна

Смерть
18.10.1978

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