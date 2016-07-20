Перминова (Чарушина) Августа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова (Чарушина) Августа Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1939

Дата смерти

20.07.2016

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1939

Отец: Чарушин Дмитрий Васильевич

Мать: Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
15.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перминов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
12.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перминов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
16.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перминов Николай Алексеевич

Смерть
20.07.2016

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