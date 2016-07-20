Перминова (Чарушина) Августа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1939
Дата смерти20.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1939
Отец: Чарушин Дмитрий Васильевич
Мать: Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1961
Рождение ребёнка
12.06.1963
Рождение ребёнка
16.08.1970
Смерть
20.07.2016