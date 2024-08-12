Мастрюков Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Мастрюков Иван Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мастрюкова) Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Мастрюкова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
08.04.1901 ст.
Рождение ребёнка
29.07.1916 ст.
Сын: Мастрюков Василий Федорович
Мать ребёнка: Мастрюкова (Ломовцева) Агриппина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно