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Мастрюков Федор Иванович

Место рождения

Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Мастрюков Иван Георгиевич

Мать: не указана

Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мастрюкова) Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Мастрюкова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.04.1901 ст.

Жена: Мастрюкова (Ломовцева) Агриппина Тимофеевна

Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1916 ст.

Сын: Мастрюков Василий Федорович

Мать ребёнка: Мастрюкова (Ломовцева) Агриппина Тимофеевна

Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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