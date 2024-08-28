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Бухнер (Адам) Анна Мария

Место рождения

Кустарёва-Краснорыновка Ней-колония

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Адам Мартин

Мать: Гиндер (Гиндер (Heindel)) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бухнер) Анна Мария

Отец ребёнка: Бухнер Давид

Бракосочетание
04.02.1874

Муж: Бухнер Давид

Рождение ребёнка
05.05.1876

Дочь: (Бухнер) Анна

Отец ребёнка: Бухнер Давид

Рождение ребёнка
24.01.1882

Дочь: (Бухнер) Паулина

Отец ребёнка: Бухнер Давид

Рождение ребёнка
17.02.1885

Дочь: (Бухнер) Паулина

Отец ребёнка: Бухнер Давид

Смерть
Неизвестно

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