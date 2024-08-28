Бухнер (Адам) Анна Мария
Место рожденияКустарёва-Краснорыновка Ней-колония
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Адам Мартин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бухнер) Анна Мария
Отец ребёнка: Бухнер Давид
Бракосочетание
04.02.1874
Муж: Бухнер Давид
Рождение ребёнка
05.05.1876
Дочь: (Бухнер) Анна
Отец ребёнка: Бухнер Давид
Рождение ребёнка
24.01.1882
Дочь: (Бухнер) Паулина
Отец ребёнка: Бухнер Давид
Рождение ребёнка
17.02.1885
Дочь: (Бухнер) Паулина
Отец ребёнка: Бухнер Давид
Смерть
Неизвестно