(Бухнер) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бухнер) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1876

Отец: Бухнер Давид

Мать: Бухнер (Адам) Анна Мария

Бракосочетание
13.11.1893

Муж: Юнгблут Иоганнес

Рождение ребёнка
28.09.1897

Сын: Юнгблут Иосиф Иоганнесович

Отец ребёнка: Юнгблут Иоганнес

Рождение ребёнка
01.11.1905

Дочь: (Юнгблут) Мария

Отец ребёнка: Юнгблут Иоганнес

Смерть
Неизвестно

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