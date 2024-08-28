(Бухнер) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1876
Отец: Бухнер Давид
Мать: Бухнер (Адам) Анна Мария
Бракосочетание
13.11.1893
Муж: Юнгблут Иоганнес
Рождение ребёнка
28.09.1897
Сын: Юнгблут Иосиф Иоганнесович
Отец ребёнка: Юнгблут Иоганнес
Рождение ребёнка
01.11.1905
Дочь: (Юнгблут) Мария
Отец ребёнка: Юнгблут Иоганнес
Смерть
Неизвестно