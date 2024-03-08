Васса Макаемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1922
Дочь: Яндукова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий
Рождение ребёнка
С 1925
Сын: Смирнов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Смирнов Григорий
Рождение ребёнка
С 1931
Отец ребёнка: Смирнов Григорий
Рождение ребёнка
03.06.1934
Сын: Смирнов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Смирнов Григорий
Рождение ребёнка
10.09.1938
Дочь: Дуктанова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайкова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Григорий
Смерть
Неизвестно