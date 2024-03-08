Васса Макаемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Макаемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1922

Дочь: Яндукова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий

Рождение ребёнка
С 1925

Сын: Смирнов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий

Рождение ребёнка
С 1931

Сын: Смирнов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий

Рождение ребёнка
03.06.1934

Сын: Смирнов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий

Рождение ребёнка
10.09.1938

Дочь: Дуктанова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайкова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Григорий

Смерть
Неизвестно
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