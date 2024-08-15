Кормилицына (Болотина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормилицына (Болотина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Болотин Яков Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормилицына Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Кормилицын Дмитрий

Бракосочетание
23.10.1889

Муж: Кормилицын Дмитрий

Рождение ребёнка
17.06.1897

Сын: Кормилицын Петр

Отец ребёнка: Кормилицын Дмитрий

Рождение ребёнка
26.05.1900

Сын: Кормилицын Иван

Отец ребёнка: Кормилицын Дмитрий

Рождение ребёнка
21.10.1904

Сын: Кормилицын Яков

Отец ребёнка: Кормилицын Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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