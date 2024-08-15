Кормилицына (Болотина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Болотин Яков Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормилицына Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Кормилицын Дмитрий
Бракосочетание
23.10.1889
Муж: Кормилицын Дмитрий
Рождение ребёнка
17.06.1897
Сын: Кормилицын Петр
Отец ребёнка: Кормилицын Дмитрий
Рождение ребёнка
26.05.1900
Сын: Кормилицын Иван
Отец ребёнка: Кормилицын Дмитрий
Рождение ребёнка
21.10.1904
Сын: Кормилицын Яков
Отец ребёнка: Кормилицын Дмитрий
Смерть
Неизвестно