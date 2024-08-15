Кормилицын Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Кормилицын Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормилицына Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Кормилицына (Болотина) Мария
Бракосочетание
23.10.1889
Рождение ребёнка
17.06.1897
Сын: Кормилицын Петр
Мать ребёнка: Кормилицына (Болотина) Мария
Рождение ребёнка
26.05.1900
Сын: Кормилицын Иван
Мать ребёнка: Кормилицына (Болотина) Мария
Рождение ребёнка
21.10.1904
Сын: Кормилицын Яков
Мать ребёнка: Кормилицына (Болотина) Мария
Смерть
Неизвестно