Кормилицын Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормилицын Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Кормилицын Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормилицына Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Кормилицына (Болотина) Мария

Бракосочетание
23.10.1889

Жена: Кормилицына (Болотина) Мария

Рождение ребёнка
17.06.1897

Сын: Кормилицын Петр

Мать ребёнка: Кормилицына (Болотина) Мария

Рождение ребёнка
26.05.1900

Сын: Кормилицын Иван

Мать ребёнка: Кормилицына (Болотина) Мария

Рождение ребёнка
21.10.1904

Сын: Кормилицын Яков

Мать ребёнка: Кормилицына (Болотина) Мария

Смерть
Неизвестно

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