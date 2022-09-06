Морохина (Денисова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морохина (Денисова) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1926

Дата смерти

06.09.2022

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1926

Отец: Денисов Федор Никонорович

Мать: Денисова Вера Степановна

Рождение ребёнка
19.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 10.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.09.2022
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