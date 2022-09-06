Морохина (Денисова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1926
Дата смерти06.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1926
Рождение ребёнка
19.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 10.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.09.2022