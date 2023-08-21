Денисова (Стеблева) Вера Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Стеблева) Вера Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1894

Дата смерти

16.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1894

Отец: Стеблев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1916

Дочь: Гладких Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Денисов Федор Никонорович

Рождение ребёнка
10.07.1926

Дочь: Морохина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Денисов Федор Никонорович

Рождение ребёнка
10.07.1926

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Федор Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Петр?

Отец ребёнка: Денисов Федор Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Александр Федорович

Отец ребёнка: Денисов Федор Никонорович

Смерть
16.05.1992
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