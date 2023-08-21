Денисова (Стеблева) Вера Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1894
Дата смерти16.05.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1894
Отец: Стеблев Степан
Рождение ребёнка
10.11.1916
Дочь: Гладких Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Денисов Федор Никонорович
Рождение ребёнка
10.07.1926
Дочь: Морохина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Денисов Федор Никонорович
Рождение ребёнка
10.07.1926
Дочь: Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Петр?
Отец ребёнка: Денисов Федор Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Александр Федорович
Отец ребёнка: Денисов Федор Никонорович
Смерть
16.05.1992