Солдаткина Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Солдаткин Николай Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Солдаткин Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдаткин Николай Егорович

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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