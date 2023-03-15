Солдаткина Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Солдаткин Николай Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Солдаткин Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно