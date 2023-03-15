Солдаткин Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдаткин Николай Егорович

Солдаткин Николай Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солдаткин Егор

Мать: Солдаткина Матрёна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Солдаткина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Солдаткина Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдаткина Полина

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close