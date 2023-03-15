Солдаткин Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солдаткин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Солдаткина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Солдаткина Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдаткина Полина
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно