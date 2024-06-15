Некрасов Трофим Яковлев
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смерти08.06.1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Федорова
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Федорова
Рождение ребёнка
1737
Дочь: (Некрасова) Праскева Трофимова
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Федорова
Смерть
08.06.1770