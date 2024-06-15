Некрасов Трофим Яковлев 1704 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Трофим Яковлев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1704

Дата смерти

08.06.1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Яков

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анисья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Наталья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Некрасов Петр Трофимов Б

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Некрасов Петр Трофимов М

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: (Некрасова) Праскева Трофимова

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.06.1770
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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