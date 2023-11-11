Кудрявцова (Торгашева) Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцова (Торгашева) Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.09.1863

Муж: Кудрявцов Прокофий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1864

Дочь: Кудрявцова Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Кудрявцов Прокофий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1866

Сын: Кудрявцев Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Кудрявцов Прокофий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1869

Дочь: Кудрявцева Васса Прокофьевна

Отец ребёнка: Кудрявцов Прокофий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1870

Дочь: Кудрявцева Матрона Прокофьевна

Отец ребёнка: Кудрявцов Прокофий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1873

Сын: Кудрявцев Аристарх Прокофьевич

Отец ребёнка: Кудрявцов Прокофий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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