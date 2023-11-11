Кудрявцова (Торгашева) Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.09.1863
Рождение ребёнка
01.09.1864
Дочь: Кудрявцова Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Кудрявцов Прокофий Георгиевич
Рождение ребёнка
11.11.1866
Сын: Кудрявцев Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Кудрявцов Прокофий Георгиевич
Рождение ребёнка
12.08.1869
Дочь: Кудрявцева Васса Прокофьевна
Отец ребёнка: Кудрявцов Прокофий Георгиевич
Рождение ребёнка
01.11.1870
Дочь: Кудрявцева Матрона Прокофьевна
Отец ребёнка: Кудрявцов Прокофий Георгиевич
Рождение ребёнка
15.04.1873
Сын: Кудрявцев Аристарх Прокофьевич
Отец ребёнка: Кудрявцов Прокофий Георгиевич
Смерть
Неизвестно