Хуртина (Шмелева) Васса Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1892
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Хуртин Андрей Прохоров (Устинов)
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: (Хуртина) Анисия Андреева
Отец ребёнка: Хуртин Андрей Прохоров (Устинов)
Рождение ребёнка
25.04.1902
Дочь: (Хуртина) Матрона Андреева
Отец ребёнка: Хуртин Андрей Прохоров (Устинов)
Рождение ребёнка
1907
Сын: Хуртин Иван Андреев
Отец ребёнка: Хуртин Андрей Прохоров (Устинов)
Рождение ребёнка
06.05.1908
Отец ребёнка: Хуртин Андрей Прохоров (Устинов)
Рождение ребёнка
11.12.1910
Отец ребёнка: Хуртин Андрей Прохоров (Устинов)
Смерть
После 1910