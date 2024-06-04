Хуртина (Шмелева) Васса Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуртина (Шмелева) Васса Максимова

Хуртина (Шмелева) Васса Максимова

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1892

Муж: Хуртин Андрей Прохоров (Устинов)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Хуртин Максим Андреев

Отец ребёнка: Хуртин Андрей Прохоров (Устинов)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: (Хуртина) Анисия Андреева

Отец ребёнка: Хуртин Андрей Прохоров (Устинов)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1902

Дочь: (Хуртина) Матрона Андреева

Отец ребёнка: Хуртин Андрей Прохоров (Устинов)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Хуртин Иван Андреев

Отец ребёнка: Хуртин Андрей Прохоров (Устинов)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1908

Сын: Хуртин Василий Андреев

Отец ребёнка: Хуртин Андрей Прохоров (Устинов)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.12.1910

Сын: Хуртин Николай Андреев

Отец ребёнка: Хуртин Андрей Прохоров (Устинов)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1910

Мы используем куки для улучшения работы сайта.