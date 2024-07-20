Сулейманов Руслан Каримович
Место рождения
Дата рождения17.05.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Рубин Русланович
Мать ребёнка: Сулейманова Зайтуна Каримовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Дамир Русланович
Мать ребёнка: Сулейманова Зайтуна Каримовна
Рождение ребёнка
07.05.1978
Сын: Сулейманов Ренат Русланович
Мать ребёнка: Сулейманова Зайтуна Каримовна
Смерть
Неизвестно