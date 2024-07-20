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Сулейманов Руслан Каримович

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

17.05.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1946

Отец: Сулейманов Карим Хамзяевич

Мать: Сулейманова Фавзия Умеровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Рубин Русланович

Мать ребёнка: Сулейманова Зайтуна Каримовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Дамир Русланович

Мать ребёнка: Сулейманова Зайтуна Каримовна

Рождение ребёнка
07.05.1978

Сын: Сулейманов Ренат Русланович

Мать ребёнка: Сулейманова Зайтуна Каримовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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