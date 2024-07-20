Сулейманова Фавзия Умеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманова Фавзия Умеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арсланов Умер

Мать: Арсланова Гельбибя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сулейманова Зухря Каримовна

Отец ребёнка: Сулейманов Карим Хамзяевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Тагир Каримович

Отец ребёнка: Сулейманов Карим Хамзяевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Растям Каримович

Отец ребёнка: Сулейманов Карим Хамзяевич

Рождение ребёнка
17.05.1946

Сын: Сулейманов Руслан Каримович

Отец ребёнка: Сулейманов Карим Хамзяевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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