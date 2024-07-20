Сулейманова Фавзия Умеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арсланов Умер
Мать: Арсланова Гельбибя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулейманова Зухря Каримовна
Отец ребёнка: Сулейманов Карим Хамзяевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Тагир Каримович
Отец ребёнка: Сулейманов Карим Хамзяевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Растям Каримович
Отец ребёнка: Сулейманов Карим Хамзяевич
Рождение ребёнка
17.05.1946
Сын: Сулейманов Руслан Каримович
Отец ребёнка: Сулейманов Карим Хамзяевич
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно