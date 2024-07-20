Сулейманова Зайтуна Каримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманова Зайтуна Каримовна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

28.11.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1945

Отец: Курмакаев Карим Хасанович

Мать: Курмакаева Нуржиган Жалялетдиновна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Рубин Русланович

Отец ребёнка: Сулейманов Руслан Каримович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Дамир Русланович

Отец ребёнка: Сулейманов Руслан Каримович

Рождение ребёнка
07.05.1978

Сын: Сулейманов Ренат Русланович

Отец ребёнка: Сулейманов Руслан Каримович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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