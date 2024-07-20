Сулейманова Зайтуна Каримовна
Место рождения
Дата рождения28.11.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Рубин Русланович
Отец ребёнка: Сулейманов Руслан Каримович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Дамир Русланович
Отец ребёнка: Сулейманов Руслан Каримович
Рождение ребёнка
07.05.1978
Сын: Сулейманов Ренат Русланович
Отец ребёнка: Сулейманов Руслан Каримович
Смерть
Неизвестно