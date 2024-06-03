Мелешко Василий Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
До 1860
Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Карантинная застава, рядовой
Бракосочетание
До 1860 ст.
Жена: Мелешко Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1860 ст.
Дочь: Мелешко Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Мелешко Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно