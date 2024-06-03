Мелешко Василий Сафронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелешко Василий Сафронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
До 1860
Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Карантинная застава, рядовой
Бракосочетание
До 1860 ст.

Жена: Мелешко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.03.1860 ст.

Дочь: Мелешко Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Мелешко Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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