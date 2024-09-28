Маймистов Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти29.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1909 ст.
Сын: Маймистов Николай Александрович
Мать ребёнка: Маймистова Анфиса Павловна
https://yandex.ru/archive/catalog/bf896fdf-f193-4e4b-87c5-42978d8eb8e8/1522
Поручитель
29.01.1910 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410145#191
Рождение ребёнка
05.03.1913
Сын: Маймистов Константин Александрович
Мать ребёнка: Маймистова Анфиса Павловна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410074#1038
Рождение ребёнка
1914
Сын: Маймистов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Маймистова Анфиса Павловна
Упоминание
1916
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652222#9
Бракосочетание
?.08.1917
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1918
Сын: Маймистов Александр Александрович
Мать ребёнка: Маймистова Елизавета Дмитриевна
Упоминание
1923
Упоминается в списке избирателей Сухонского горсовета как кровельщик механического отдела. Гос. архив Вологодской обл. Ф. Р-797 (Советы рабочих депутатов Сухонского промышленного района). Оп. 1. Д. 6... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1924
Дочь: Маймистова Александра Александровна
Мать ребёнка: Маймистова Елизавета Дмитриевна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/1234060#278
Поручитель
21.02.1929
Поручитель у Константина Петрова Симонова https://yandex.ru/archive/catalog/c140b47b-510f-40e5-bdac-b0c035641054/9
Смерть
29.08.1944