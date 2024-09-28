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Маймистов Александр Павлович

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Место рождения

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1885

Дата смерти

29.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Маймистов Павел Варсонофиевич

Мать: Маймистова Анна Дормидонтовна

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маймистова Анфиса Павловна

Рождение ребёнка
29.10.1909 ст.

Сын: Маймистов Николай Александрович

Мать ребёнка: Маймистова Анфиса Павловна

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
https://yandex.ru/archive/catalog/bf896fdf-f193-4e4b-87c5-42978d8eb8e8/1522
Поручитель
29.01.1910 ст.
Оларевский Николаевский, Свердловский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410145#191
Рождение ребёнка
05.03.1913

Сын: Маймистов Константин Александрович

Мать ребёнка: Маймистова Анфиса Павловна

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410074#1038
Рождение ребёнка
1914

Сын: Маймистов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Маймистова Анфиса Павловна

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1916
Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652222#9
Бракосочетание
?.08.1917

Жена: Маймистова Елизавета Дмитриевна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Маймистов Александр Александрович

Мать ребёнка: Маймистова Елизавета Дмитриевна

Упоминание
1923
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке избирателей Сухонского горсовета как кровельщик механического отдела. Гос. архив Вологодской обл. Ф. Р-797 (Советы рабочих депутатов Сухонского промышленного района). Оп. 1. Д. 6... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1924

Дочь: Маймистова Александра Александровна

Мать ребёнка: Маймистова Елизавета Дмитриевна

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/1234060#278
Поручитель
21.02.1929
Оларевский Николаевский, Свердловский район, Северный край
Поручитель у Константина Петрова Симонова https://yandex.ru/archive/catalog/c140b47b-510f-40e5-bdac-b0c035641054/9
Смерть
29.08.1944
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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