Дергунова Аксинья Степановна
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1854 ст.
Сын: Дергунов Кузьма Гаврилович
Отец ребёнка: Дергунов Гаврило Егоров
Рождение ребёнка
13.01.1857
Сын: Дергунов Стратоникт Гаврилович
Отец ребёнка: Дергунов Гаврило Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно