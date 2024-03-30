Дергунова Аксинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунова Аксинья Степановна

Место рождения

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.10.1854 ст.

Сын: Дергунов Кузьма Гаврилович

Отец ребёнка: Дергунов Гаврило Егоров

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.01.1857

Сын: Дергунов Стратоникт Гаврилович

Отец ребёнка: Дергунов Гаврило Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Гаврило Егоров

Смерть
Неизвестно
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