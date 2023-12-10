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Третьяков Митрофан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Третьяков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1901

Дочь: Третьякова Марфа Митрофановна

Мать ребёнка: Третьякова -- Неонила Даниловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
09.11.1905

Жена: Третьякова Анна Сергеевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова -- Неонила Даниловна

Смерть
Неизвестно
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