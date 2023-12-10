Третьяков Митрофан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Третьяков Иван
Рождение ребёнка
02.07.1901
Дочь: Третьякова Марфа Митрофановна
Мать ребёнка: Третьякова -- Неонила Даниловна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
09.11.1905
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно