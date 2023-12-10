Третьяков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Сын: Третьяков Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Швецова Марфа Ивановна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1882
Рождение ребёнка
1884
Сын: Третьяков Николай Иванович
в Кирзе с 1887 из Томской
Смерть
Неизвестно