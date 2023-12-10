Третьяков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков Иван

Третьяков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

в Кирзе с 1888 из Пермской в Томскую в 1882
Рождение ребёнка
1878

Сын: Третьяков Митрофан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Швецова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Третьяков Тихон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Третьяков Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

в Кирзе с 1887 из Томской
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close