Назаренко Наталья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Назаренко Тарасий Иванович
Отец ребёнка: Назаренко Иван Назарович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Назаренко Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Назаренко Иван Назарович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Назаренко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Назаренко Иван Назарович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Назаренко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Назаренко Иван Назарович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Назаренко Максим Иванович
Отец ребёнка: Назаренко Иван Назарович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Назаренко Иван Назарович
Смерть
После 1767