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Назаренко Наталья Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1767

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Назаренко Тарасий Иванович

Отец ребёнка: Назаренко Иван Назарович

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Назаренко Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Назаренко Иван Назарович

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Назаренко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Назаренко Иван Назарович

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Назаренко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Назаренко Иван Назарович

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Назаренко Максим Иванович

Отец ребёнка: Назаренко Иван Назарович

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Назаренко Семён Иванович

Отец ребёнка: Назаренко Иван Назарович

Слободка, Чернігівська область
Смерть
После 1767
Слободка, Чернігівська область

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