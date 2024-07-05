Назаренко Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Назаренко Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Назаренко Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Назаренко Фёдор Максимович
Мать ребёнка: Назаренко Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Назаренко Марина Максимовна
Мать ребёнка: Назаренко Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Назаренко Антоний Максимович
Мать ребёнка: Назаренко Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Назаренко Константин Максимович
Мать ребёнка: Назаренко Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Назаренко Мария Максимовна
Мать ребёнка: Назаренко Варвара Ивановна
Смерть
После 1810