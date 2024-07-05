Назаренко Максим Иванович 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаренко Максим Иванович

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Место рождения

Слободка, Чернігівська область

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1810

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Назаренко Иван Назарович

Мать: Назаренко Наталья Лаврентьевна

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Назаренко Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Назаренко Варвара Ивановна

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Назаренко Фёдор Максимович

Мать ребёнка: Назаренко Варвара Ивановна

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Назаренко Марина Максимовна

Мать ребёнка: Назаренко Варвара Ивановна

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Назаренко Антоний Максимович

Мать ребёнка: Назаренко Варвара Ивановна

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Назаренко Константин Максимович

Мать ребёнка: Назаренко Варвара Ивановна

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Назаренко Мария Максимовна

Мать ребёнка: Назаренко Варвара Ивановна

Слободка, Чернігівська область
Смерть
После 1810

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