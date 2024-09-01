Весёлкин Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти?.12.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Весёлкина (Романова) Елизавета Ивановна
Смерть
?.12.1977
Соболевка, Сухиничский муниципальный район, Калужская область