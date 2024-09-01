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Весёлкин Константин Иванович

Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.12.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Весёлкина (Романова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Весёлкина (Романова) Елизавета Ивановна

Смерть
?.12.1977
Соболевка, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

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