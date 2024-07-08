Васильева (Тихомирова) Анастасия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти22.10.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Тихомиров Евдоким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Тихомиров Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Менская (Короткова) Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Васильев Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
14.03.1922
Дочь: Захарова (Тихомирова) Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Васильев Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Васильев Пётр Герасимович
Отец ребёнка: Васильев Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
Около 30.09.1928
Дочь: Николаева (Тихомирова) Надежда Герасимовна
Отец ребёнка: Васильев Герасим Васильевич
Шутково, Холмский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1929
Дочь: Ефимова (Герасимова) Ольга Герасимовна
Отец ребёнка: Васильев Герасим Васильевич
Смерть
22.10.1980
Песчанка, Торопецкий муниципальный район, Тверская область