Васильева (Тихомирова) Анастасия Евдокимовна 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева (Тихомирова) Анастасия Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

22.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Тихомиров Евдоким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Тихомиров Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Менская (Короткова) Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Васильев Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
14.03.1922

Дочь: Захарова (Тихомирова) Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Васильев Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Васильев Пётр Герасимович

Отец ребёнка: Васильев Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
Около 30.09.1928

Дочь: Николаева (Тихомирова) Надежда Герасимовна

Отец ребёнка: Васильев Герасим Васильевич

Шутково, Холмский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1929

Дочь: Ефимова (Герасимова) Ольга Герасимовна

Отец ребёнка: Васильев Герасим Васильевич

Смерть
22.10.1980
Песчанка, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

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