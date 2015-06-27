Николаева (Тихомирова) Надежда Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Тихомирова) Надежда Герасимовна

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Место рождения

Шутково, Холмский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 30.09.1928

Дата смерти

27.06.2015

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Около 1894 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.09.1928

Отец: Васильев Герасим Васильевич

Мать: Васильева Анастасия Евдокимовна

Шутково, Холмский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
19.10.1951

Муж: Николаев Изосим Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Награда
1952
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Звание «Старший бригадный движения»
Награда
05.03.1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Звание «Мастер своей профессии» (закройщица Трикотажно-чулочной фабрики «Красное Знамя»)
Награда
30.09.1983
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Благодарность за успехи в труде и в связи с 55-летием.
Награда
21.04.1987
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Медаль «Ветеран труда»
Награда
22.03.1995
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
12.02.1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Звание «Ветеран труда»
Награда
10.01.1997
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
12.04.2005
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
2005
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Грамота
Награда
2010
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
?.05.2015
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Изосим Васильевич

Смерть
27.06.2015
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
02.07.2015
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