Николаева (Тихомирова) Надежда Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 30.09.1928
Дата смерти27.06.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.09.1928
Бракосочетание
19.10.1951
Награда
1952
Звание «Старший бригадный движения»
Награда
05.03.1960
Звание «Мастер своей профессии» (закройщица Трикотажно-чулочной фабрики «Красное Знамя»)
Награда
30.09.1983
Благодарность за успехи в труде и в связи с 55-летием.
Награда
21.04.1987
Медаль «Ветеран труда»
Награда
22.03.1995
Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
12.02.1996
Звание «Ветеран труда»
Награда
10.01.1997
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
12.04.2005
Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
2005
Грамота
Награда
2010
Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
?.05.2015
Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Изосим Васильевич
Смерть
27.06.2015
Похороны
02.07.2015