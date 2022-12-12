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Васильев Герасим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

04.12.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Коротков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 30.09.1928

Дочь: Николаева Надежда Герасимовна

Мать ребёнка: Васильева Анастасия Евдокимовна

Шутково, Холмский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Анастасия Евдокимовна

Смерть
04.12.1963
Песчанка, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
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