Васильев Герасим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти04.12.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Коротков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 30.09.1928
Дочь: Николаева Надежда Герасимовна
Мать ребёнка: Васильева Анастасия Евдокимовна
Шутково, Холмский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1963
Песчанка, Торопецкий муниципальный район, Тверская область