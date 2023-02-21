Кухтык Савва Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1904 ст.
Дочь: Кухтык Мария Саввична
Мать ребёнка: Кухтык Елена Ивановна
Место жительства
1904 ст.
Козин, Київська область
На 1904 год - крестьянин местечка Козин Каневского уезда Киевской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кухтык Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно