Кухтык Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтык Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1904 ст.

Дочь: Кухтык Мария Саввична

Отец ребёнка: Кухтык Савва Иванович

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухтык Савва Иванович

Смерть
Неизвестно
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