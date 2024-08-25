(Грязнова) Стефанида Ильинична
Место рождения
Дата рождения11.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1864
Отец: Грязнов Илья Евстафьевич
Мать: Грязнова Мария Логоновна
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/33
Рождение ребёнка
17.02.1884 ст.
Сын: Грязнов Афанасий Степанович
Отец ребёнка: не указан
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/112
Восприемник
07.05.1888 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e0782dc5-c055-4fc7-9812-8e2a9697fd7a/70
Рождение ребёнка
17.06.1898 ст.
Сын: Грязнов Леонтий Степанович
Отец ребёнка: не указан
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/146
Смерть
Неизвестно