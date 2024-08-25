(Грязнова) Стефанида Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грязнова) Стефанида Ильинична

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1864

Отец: Грязнов Илья Евстафьевич

Мать: Грязнова Мария Логоновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/33
Рождение ребёнка
17.02.1884 ст.

Сын: Грязнов Афанасий Степанович

Отец ребёнка: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/112
Восприемник
07.05.1888 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e0782dc5-c055-4fc7-9812-8e2a9697fd7a/70
Рождение ребёнка
17.06.1898 ст.

Сын: Грязнов Леонтий Степанович

Отец ребёнка: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/146
Смерть
Неизвестно

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