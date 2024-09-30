Грязнов Илья Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти08.10.1893 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Грязнов Евстафий Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грязнова Мария Логоновна
Рождение ребёнка
10.05.1857 ст.
Дочь: Елена Ильинична
Мать ребёнка: Грязнова Мария Логоновна
https://ya.ru/archive/catalog/646ac84f-485d-42cc-b585-7bc14176dd4b/26
Восприемник
15.01.1859 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/5
Рождение ребёнка
05.11.1859 ст.
Дочь: Стуколова Матрена Ильинична
Мать ребёнка: Грязнова Мария Логоновна
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/49
Восприемник
03.03.1860 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/16
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пухлатина Ирина Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
14.08.1864 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/24
Рождение ребёнка
11.11.1864
Дочь: Стефанида Ильинична
Мать ребёнка: Грязнова Мария Логоновна
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/33
Рождение ребёнка
1867
Сын: Грязнов Сергей Ильич
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
17.01.1867 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/92
Рождение ребёнка
03.10.1867 ст.
Сын: Грязнов Гурий Ильич
Мать ребёнка: Грязнова Мария Логоновна
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/119
Рождение ребёнка
26.08.1869 ст.
Сын: Грязнов Иван Ильич
Мать ребёнка: Грязнова Мария Логоновна
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/190
Восприемник
22.09.1869 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/192
Рождение ребёнка
14.12.1870 ст.
Сын: Грязнов Павел Ильич
Мать ребёнка: Грязнова Мария Логоновна
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/73
Восприемник
26.12.1871 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/3
Рождение ребёнка
25.11.1872 ст.
Дочь: Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Грязнова Мария Логоновна
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/33
Рождение ребёнка
02.08.1874 ст.
Сын: Грязнов Степан Ильич
Мать ребёнка: Грязнова Мария Логоновна
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/66
Смерть
08.10.1893 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/052855d3-5653-4673-a3ce-06397da719e9/225