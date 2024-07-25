Семен Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Данила Иванович

Мать: Остафьевна Остафьевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Настасья Семеновна

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Катерина Семеновна

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
1816

Сын: Алексей Семенович

Мать ребёнка: Аграфена

Смерть
Неизвестно

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