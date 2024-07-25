Семен Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Данила Иванович
Мать: Остафьевна Остафьевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Настасья Семеновна
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Катерина Семеновна
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1816
Сын: Алексей Семенович
Мать ребёнка: Аграфена
Смерть
Неизвестно