Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Настасья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Катерина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Алексей Семенович
Отец ребёнка: Семен Данилович
Смерть
Неизвестно