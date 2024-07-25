Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Настасья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Данилович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Катерина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Данилович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Данилович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Алексей Семенович

Отец ребёнка: Семен Данилович

Смерть
Неизвестно

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