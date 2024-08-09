Поляков Павел Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поляков Иван Карпов
Мать: Полякова Наталья
д.Семчино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Полякова) Анна Павлова
Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Полякова) Лидия Павлова
Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Полякова) Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева
д.Семчино
Смерть
Неизвестно