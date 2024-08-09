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Поляков Павел Иванов

Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поляков Иван Карпов

Мать: Полякова Наталья

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Тимофеева

Рождение ребёнка
1902

Сын: Поляков Григорий Павлов

Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Полякова) Анна Павлова

Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Полякова) Лидия Павлова

Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Полякова) Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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