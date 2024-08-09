Анастасия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Павел Иванов
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Поляков Павел Иванов
д.Семчино
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Полякова) Анна Павлова
Отец ребёнка: Поляков Павел Иванов
д.Семчино
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Полякова) Лидия Павлова
Отец ребёнка: Поляков Павел Иванов
д.Семчино
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Полякова) Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Поляков Павел Иванов
д.Семчино
Смерть
Неизвестно