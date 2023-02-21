Любимов Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1901
Отец: Любимов Петр
Мать: Любимова Анна
Рождение ребёнка
08.05.1925
Дочь: Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Любимова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
09.02.1927
Мать ребёнка: Любимова Екатерина Петровна
Селищенския казармы, Высоковская волость, Новгородский уезд
Смерть
Неизвестно