Любимов Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Фёдор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1901

Отец: Любимов Петр

Мать: Любимова Анна

Рождение ребёнка
08.05.1925

Дочь: Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Любимова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
09.02.1927

Сын: Любимов Борис Федорович

Мать ребёнка: Любимова Екатерина Петровна

Селищенския казармы, Высоковская волость, Новгородский уезд
Смерть
Неизвестно
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