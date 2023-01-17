Любимова (Фадеева) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1903
Дата смерти27.06.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1903
Отец: не указан
Мать: Фадеева Анна
Рождение ребёнка
08.05.1925
Дочь: Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Любимов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
09.02.1927
Отец ребёнка: Любимов Фёдор Петрович
Селищенския казармы, Высоковская волость, Новгородский уезд
Смерть
27.06.1977