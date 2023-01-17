Любимова (Фадеева) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Фадеева) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1903

Дата смерти

27.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1903

Отец: не указан

Мать: Фадеева Анна

Рождение ребёнка
08.05.1925

Дочь: Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Любимов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
09.02.1927

Сын: Любимов Борис Федорович

Отец ребёнка: Любимов Фёдор Петрович

Селищенския казармы, Высоковская волость, Новгородский уезд
Смерть
27.06.1977
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