Софроницкий Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения31.03.1921
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1921
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-6143. Опись 2. Дело 20. Книга р... Показать все
Смерть
1995
Москва, город федерального значения Москва