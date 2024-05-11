Софроницкий Александр Владимирович 31.03.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Софроницкий Александр Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

31.03.1921

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1921

Отец: Софроницкий Владимир Владимирович

Мать: Софроницкая (Скрябина) Елена Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-6143. Опись 2. Дело 20. Книга р... Показать все
Смерть
1995
Москва, город федерального значения Москва

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