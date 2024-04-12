Анисимова (Антонова) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Антонова) Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

18.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1952

Отец: Антонов Анатолий Иванович

Мать: Антонова Анастасия Николаевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
25.04.1975

Дочь: Черкасова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Анисимов Алексей Васильевич

Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
Рождение ребёнка
11.09.1976

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Анисимов Алексей Васильевич

Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
Рождение ребёнка
23.10.1983

Сын: Анисимов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Анисимов Алексей Васильевич

Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
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