Анисимова (Антонова) Татьяна Анатольевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1952
Рождение ребёнка
25.04.1975
Дочь: Черкасова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Анисимов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
11.09.1976
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Анисимов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1983
Сын: Анисимов Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Анисимов Алексей Васильевич