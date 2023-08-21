Анисимов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Алексей

Анисимов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1975

Дочь: Черкасова Евгения

Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
11.09.1976

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
23.10.1983

Сын: Анисимов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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