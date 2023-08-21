Анисимов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1975
Дочь: Черкасова Евгения
Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
11.09.1976
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
23.10.1983
Сын: Анисимов Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Анатольевна
Смерть
Неизвестно