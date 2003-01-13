Векова Валентина Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.03.1937
Дата смерти13.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1937
Рождение ребёнка
04.04.1962
Отец ребёнка: Веков Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Галина Леонидовна
Отец ребёнка: Веков Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Надежда Леонидовна
Отец ребёнка: Веков Леонид Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.2003