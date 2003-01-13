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Векова Валентина Андреевна

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

06.03.1937

Дата смерти

13.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.04.1962

Сын: Веков Олег Леонидович

Отец ребёнка: Веков Леонид Васильевич

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Веков Леонид Васильевич

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Надежда Леонидовна

Отец ребёнка: Веков Леонид Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веков Леонид Васильевич

Смерть
13.01.2003
Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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